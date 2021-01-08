TOBB'dan istihdam teşviki projesi! 12 ilde aylık 290 avro destek verilecek!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen “Mahir Eller Projesi” kapsamında yeterlilik sınavlarına katılarak mesleğini belgeleyen kişiler için işverenlere 6 aya kadar aylık 290 Avro destek sağlanıyor. Peki, TOBB mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır? İşte TOBB 290 avro teşvik ve mesleki yeterlilik belgesi alma şartları!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen “Mahir Eller Projesi” kapsamında 12 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğinde gerçekleşen “Mahir Eller Projesi” ile mesleki yeterlilik sınavlarına katılarak mesleğini belgeleyen kişiler için işverenlere 6 aya kadar aylık 290 Avro destek sağlanıyor.

TEK KOŞUL MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Mahir Eller Projesi kapsamında, bugüne kadar yapılan anket çalışmaları sonucunda 22 bini aşkın kişi ile görüşülerek bu kişilerin beceri haritaları çıkartıldı. Görüşülen kişiler arasından 13 bin kişinin mesleki yeterlilik sınavına girebilecek yetkinliklere sahip olduğu tespit edildi.

Mesleki yetkinliği olan kişiler, proje uygulama illerindeki Mahir Eller ekipleri koordinasyonunda, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından düzenlenen hem teorik hem de pratik sınavlara girerek, yetkinliklerini sınıyor. Başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan mesleki yeterlilik belgelerini alarak mesleğinde “mahir” olduğunu kanıtlamış oluyor.

Kayseri, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Konya, Mardin, Proje; İzmir Mersin ve Şanlıurfa ’da uygulanıyor. İllerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğinde yürütülen proje ile işverenler, çalışanları için 120 alanda Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni ücretsiz alabiliyor. Projeden hem Türk vatandaşları, hem de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) yararlanabiliyor. İşverene sunulan mali teşviklerden faydalanmak için tek koşul ise “Mahir Eller Projesi” kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması.

MYK BELGESİ ZORUNLU

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekleri icra eden kişilerin bu belgeyi almaları kanunen zorunlu. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan MYK belgesi, kişinin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı sağlıyor. İşveren açısından da nitelikli ve belgeli işgücü daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu sağlayarak rekabet gücünü artmasına katkı sağlıyor.

İZMİR’DE BAŞVURU SÜRECİ HIZ KESMİYOR

İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yürütücülüğünde ilerleyen projede, bugüne kadar mesleki yeterlilik sınavlarına girmek için yaklaşık 3 bin kişi başvuruda bulundu. Bu kişiler arasında belirli bir uzmanlığı olan ve sınavlara yönlendirilenlerin sayısı ise, bin 500’ü buldu. Sınava katılanlar arasından bin 174 kişi başarı sağlayarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Şimdiye kadar yapılan sınavlarda İzmir’de öne çıkan meslek kolları arasında inşaat, metal ve ulaşım sektörleri yer alıyor.

Ayrıca, “Mahir Eller Projesi” ile Türkiye’de en yüksek sayıda mesleki yeterlilik belgesine sahip kadın tren sürücüsü olan şehirler arasında İzmir de yer aldı. Sınavlarda başarı gösteren kadın adaylar için bu alanda projenin sunduğu istihdam teşvikleri kapsamına alındı.

Mesleki yeterlilik sınavlarına ilginin yoğun olduğu projede, Suriyelilere yönelik ayrılan kotalar başvuru sahiplerini beklemeye devam ediyor. Proje kapsamında, sınav materyalleri Arapçaya da çevrilerek nitelikli GKAS’ı işgücüne kazandırmak amaçlanıyor. 2021 yılının ortalarında tamamlanması planlanan “Mahir Eller Projesi”, nitelikli işgücü ile işverenlerin bir araya getirerek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamayı planlıyor. Projenin hedefleri arasında ayrıca, işverenlerin mesleğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip olması da yer alıyor.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR VE NASIL ALINIR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan TOBB ’a başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.