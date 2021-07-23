Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru alımı yapacak! 750 Sözleşmeli Muhafaza Memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile duyurdu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak aranan şartlar arasında bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru alımı yapacak. Başvurular dijital ortamda 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

TİCARET BAKANLIĞI MUHAFAZA MEMUR ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

* En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

* ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

* Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

* Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu alma