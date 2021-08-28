Thodex'le ilgili flaş gelişme! Ünlü isimlere şok

Thodex kripto para borsa sının reklamlarında oynadılar. Borsa sahibi Faruk Fatih Özer yatırımcıların paralarını aldı, 20 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in edindiği bilgiye göre 108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan ihbar doğrultusunda Türkiye'deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü. Suç duyurusu dilekçesine göre; Özer'in kız arkadaşı Thodex'in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve bu borsaya paranızı yatırın diyen ekonomist in banka hesaplarının incelenmesi istendi. Şüpheli şahısların Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının da tespiti talep edildi. Ayrıca ekonomist Erkan Öz ve aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimle Faruk Fatih Özer'in arasındaki görüşme kayıtlarının incelenmesi istendi.