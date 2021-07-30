THK başkanı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? THK başkanı Cenap Aşçı’nın biyografisi ve uçak açıklaması!

Türkiye yangınlarla boğuşurken THK uçaklarıyla ilgili tartışmalar gündem oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili tartışmalara ilişkin "Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Envanterimizde yangın söndürme uçağı ve helikopteri yok. Bu ezelden beri böyle" ifadelerini kullanırken, yangınlara Türk Hava Kurumu araçlarının müdahale etmediği iddialarına kurum 20 hava aracının devam eden yangınlara ara vermeden müdahale ettiğini duyurdu. Söz konusu tartışmalar sonrası TKH başkanı hakkındaki araştırmalar arttı. Peki, TKH başkanı kimdir? Cenap Aşçı hakkında merak edilenler…

Türk Hava Kurumu araçlarının yangınlara müdahale etmediği iddiaları gündeme gelince THK konuyla ilgili bir açıklama yaptı, 20 hava aracının devam eden yangınlara ara vermeden müdahale ettiğini duyurdu. Alevlenen tartışmaların ardından THK başkanı Cenap Aşçı’nın hayatı araştırılmaya başlandı. THK başkanı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? THK başkanı Cenap Aşçı’nın biyografi ve uçak açıklaması!

CENAP AŞÇI KİMDİR?

1967’de Aksaray‘da doğan Cenap Aşçı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ABD Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında yapan cenap Aşçı, Kasım 2001-Şubat 2002 döneminde ABD’de NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi esnasında ayrıca ABD’nin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri ile ilgili inceleme ve araştırma çalışmasını yaptı.

1989’de Gümrük Müfettiş Yardımcılığı’na, 1993’te Gümrük Müfettişliği’ne, 2000’de Müfettişliğe atandı. Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; yatırım teşvik, ihracatı teşvik, ihracatın kolaylaştırılması, devlet yardımları, işlemlerin basitleştirilmesi konularında çalışmalar yaptı.

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, 2011 yılının kasım ayında Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben 26 Ağustos 2015‘de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlık görevine atandı.

AB-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu, Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde bulundu.

EGO Genel Müdürlendirilmesi, kurum mevzuatının oluşturulması, İhale Kanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanunun uygulamaların kurumsal olarak yerleştirilmesi, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları, Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Ankara Afet Koordinasyon Merkezinde EGO Genel Müdürlüğünün temsili, görevlerini yaptı.

Cenap Aşçı’nın siyasi kariyeri

2011 ve 2015 yılı genel seçimlerinde 2 defa AK Parti milletvekili aday adayı oldu ancak listeye giremedi. Milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Cenap Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü.

Evli ve 3 çocuğu olan Cenap Aşçı, 27 Ağustos 2015’te dönemin Başbakan’ı Ahmet Davutoğlu‘nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015’teki seçimlerin ardından bir koalisyon hükûmeti kurulmadığı için, Anayasa’nın 116. Maddesi gereğince TBMM seçimlerini yenileme kararı gereğince 24 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa’nın 114. maddesine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu‘na Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini verdi. Başbakan Davutoğlu’nun kurduğu geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde yer aldı.