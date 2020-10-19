Corinthians'ın Flamengo'yu ağırladığı maçta konuk ekibin savunma oyuncusu Gustavo Henrique testis travması geçirdi ve maça devam edemedi. Testis travması nedir? Testis travması nasıl geçer, tedavisi var mı?

Brezilya Ligi'nde Corinthians konuk ettiği Flamengo'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada Flamengo forması giyen savunma oyuncusu Gustavo Henrique, ender görülen sakatlıklardan birini yaşadı. Brezilya Serie A'da Corinthians, sahasında Flamengo'yu konuk etti ve ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Ancak maça damga vuran olay Flamengo'nun farklı galibiyeti değil, savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlık oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında testis travması geçiren Gustavo Henrique, mücadeleye devam edemedi ve yerini Gabriel Noga'ya bıraktı. Henrique'nin oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

TESTİS TRAVMASI NEDİR?

Testisin herhangi bir darbe, ateşli silah kurşunu, kesici alet yarığı, bir cismin çarpması gibi sebeplerden hasar almasıdır. Testis organı, vücudun dışında olması nedeniyle bazı darbelere kolayca maruz kalabildiğinden, darbe nedeniyle oluşan aşırı ağrıya, şekil bozuklukları testis travması olarak geçmektedir.

Testise gelen darbe ödeme, şiddetli ağrıya, damar yırtılmasına bağlı gelişen kan toplanmasına ya da testis dokusunun dışarı çıkması gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Testis travması kısırlığa dahi yol açabilir.

TESTİS TRAVMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Skrotal ultrasonogrofi ve MR gibi tanı yöntemleri kullanılarak travmanın derecesi anlaşılır. Basit bir yaralanma olması durumda istirahat yeterli olmaktadır. Ancak bir yaralanma veya testis bütünlüğü bozulmuşsa cerrahi operasyon tedavisi gerekmektedir.

Bazı ciddi yaralanmalarda testisin bir kısmı ya da tamamı alınmak zorunda kalınabilir.