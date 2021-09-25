Teşkilat ne zaman başlıyor? Yarın Teşkilat var mı, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 2. sezonu merakla bekleniyor. Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizinin 2. sezon tarihi de belli oldu. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor, bugün Teşkilat var mı?

Teşkilat 2. sezon için az bir süre kaldı. Sabırsızlıkla beklenen dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Bugün Teşkilat var mı, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak?

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni sezonuna 26 Eylül Pazar günü başlayacak.

GÜRKAN UYGUN VE HAKAN BOYAV DA KADROYA KATILDI

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

Mesut Akusta, Teşkilat dizisinden ayrılmayacak. Oyuncu, doktorların direktifi ile onayı aldı. Ancak bir süre daha dinlenecek olan oyuncunun önümüzdeki hafta yeniden sete çıkması ve rolüne devam etmesi bekleniyor.