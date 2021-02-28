Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisinin konusu ve oyuncuları

Merakla beklenen teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Teşkilat dizisinde MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisinin konusu ne? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler?

TRT 1'in merakla beklenen dizi si Teşkilat ile ilgili detaylar belli oldu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisinde MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisinin konusu ne? Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, TRT1'in yeni dizisi Teşkilat'ın oyuncu kadrosu, konusu ve yayınlanacağı tarih...

TEŞKİLAT DİZİSİNDEN İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

Teşkilat dizisinden ilk görüntüler geldi. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda Ankara 'da başlayan dizi konusu ile de hayli ilgi çekiyor. MİT'in bir anlamda perde arkasının anlatılacağı dizide nefes kesen anlar izleyici ile buluşacak. İlk tanıtım fragmanı yayınlanan Teşkilat'ta "Devlet sırrı namustur." sözleri dikkat çekti. Fragmanda bahsedilen uçak kazası ise şimdiden merak uyandırdı.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve görkemli sahneleriyle ile merakla beklenen ve MİT'in anlatılacağı Teşkilat, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1'de olacak.

TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

TRT'in yeni dizisi Teşkilat'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler:

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zaman

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?