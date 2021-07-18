Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır?

İslam dünyası için önemli bir gün olan Zilhicce ayının sekizinci ve Arefe gününden bir önceki günü Terviye günü olarak idrak ediliyor. Ayrıca Terviye Günü, sabah namazı kılındıktan sonra hacıların topluca Mekke’den Mina’ya doğru hareket ettikleri gün olarak biliniyor. Terviye Günü'nü ibadetle geçirmenin sevabı büyüktür. Peki, Terviye Günü ibadetleri neler? Terviye namazı nasıl kılınır? Terviye namazı ne zaman kılınır? İşte Terviye günü ile ilgili merak edilenler...

Hac ibadetinin yapıldığı ay olan Zilhicce ayının, 8. günü Terviye günüdür. Arife gününden bir önceki gün olan Terviye gününü ibadetle geçirmenin sevabının büyük olduğu biliniyor. Kurban Bayramı öncesinde Terviye Günü'nü ibadetle geçirmek ve bayramı ibadetle karşılamak isteyen milyonlarca müslüman Terviye günü ibadelerini araştırıyor. Peki, Terviye Günü ibadetleri neler? Terviye namazı nasıl kılınır? Terviye namazı ne zaman kılınır? İşte Terviye günü ile ilgili merak edilenler...

TERVİYE NEDİR?

Terviye 'düşünmek, akıl yormak ve sulamak, suya kandırmak' anlamına geliyor. Rivayetlere göre, Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırmasının ardından Mekke 'den çıktıkları ya da Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugün düşündüğü için, bu güne 'terviye günü' adı verilir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle alakalı rüyasını o gece görmüş, terviye günü bu rüya üzerinde düşünmüş, ertesi arife günü ise bunun sadık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hazreti İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet ediliyor.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilen Yevm-i terviye (terviye günü), Arife gününden bir önceki gün ibadetlerler geçirilen gündür. Terviye Günü bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe (bugün) denk geliyor.

TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR?

Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina'da bulunup da zikreden mü'minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.

TERVİYE GÜNÜNÜN İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ NELER?

Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre terviye günü oruç tutanın bir yıllık geçmiş günahı silinir. Terviye günü nafile namaz kılmak da oldukça sevaptır.

Zilhicce ayı orucu genel olarak ilk 9 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Müstehap ve çok sevap olan günleri ilk 9 günüdür. Yani Zilhicce'nin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. günlerini oruçlu geçirmek çok sevaptır.

Eğer ilk 9 günün hepsini tutmakta zorlanıyorum derseniz bazı alimler Müslümanların, terviye günü olan 8. günü ve arife günü olan 9. günü oruçlu geçirmelerini tavsiye etmiştir.

Yani en azından Zilhicce'nin 8. ve 9. günü oruçlu geçirilebilir demişlerdir. Çünkü bu iki günde oruç tutmanın sevabı çok fazladır.

Bazı hadislere göre 8. yani terviye günü oruçlu geçirenin geçmiş 1 senelik günahı siliniyor. Arife gününü oruçlu geçirenin ise geçmiş ve gelecek 1 yıllık günahları silinmektedir.