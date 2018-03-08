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Teröristlerin sivilleri katlettiği tuzaklama anları görüntülendi

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 18:59 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 19:35

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonette üç aylık bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Sivillere yönelik tuzaklama, TSK'nın bölgede keşif yapan İHA'sı tarafından da kaydedildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen  pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin  Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı  patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.
 
Sırtlarında Kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda  EYP'yi yolun kenarlarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar  daha patlayacı yerleştiriyor.
 
İHA'ların takibi, TSK karargahında değerlendiriliyor. Hava unsurları  harekete geçiyor. İki teröristin etkisiz hale getirildiği anlar İHA görüntülerine  yansıyor.
 
Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen  siviller giriyor.
 
Tuzaklanan yolda ilerleyen araç, teröristlerin döşediği patlayıcıya  çarpıyor.
 
Hasar gören araç az ileride duruyor.
 
Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından  aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor.
 
İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye  basılması üzerine patlama meydana geliyor.
 
Hadisenin yaşandığı pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK işgalinde  bulunan Kurayriyah köyü, ertesi gün TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ele  geçirildi.
 
Üç çocuğunu kaybetti
 
Olaydan yaralı kurtulan 60 yaşlarındaki Muhammed Nur Alo, Kurayriyah  köyünün ÖSO kontrolüne girmesinin ardından bölgeye ulaşan AA muhabirine  açıklamada bulundu.
 
Alo, hadisenin yaşandığı gün amaçlarının kamyonetle daha güvenli  buldukları Ramadiye köyüne geçmek olduğunu anlattı.
 
Alo, "Evimden 100 metre ilerde ilk mayına yakalandık ancak araç  durmadı.15 metre sonra ikinci mayının üzerinden geçtik ve patladı. O an olan  oldu." diye konuştu.
 
Araçta 36 kişi olduklarını söyleyen Alo, şöyle konuştu:
 
"Kafirler, 150 metre ileriye bomba döşemişler. Araçtakilerin çoğu  kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Yazık değil mi? 2 oğlum ve beraberlerinde bir  kızım şehit oldu. Bir de genç vardı. Şu an hastanede durumu nasıl bilmiyoruz.  Mayınları sivillerin geçtiği asfalt yola yerleştirmişlerdi. Bombayı gizledikleri  yer asfalt. Bunun günah olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bak, burada gitti çocuklarım.  Yazık değil mi? Kız çocuğum daha 3 aylık bebekti. Ne suçu vardı?" şeklinde  konuştu.
 
Terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösteren Alo, "Yazık değil mi? Kızımı  iki parça halinde bulduk. Allah onları bildiği gibi yapsın onları hiç affetmesin.  Ne bu dünyada ne de ahirette." ifadelerini kullandı.
 
Çocuklarının mezarı başında da güçlükle konuşan acılı baba Alo,  şunları kaydetti:
 
"Çocuklarım Hüseyin ve Mahmut ve kızımı nasıl çıkardılar, nasıl buraya  getirdiler bilmiyorum. Kafamdan ve kolumdan yaralanmıştım. Defin esnasında  onlarla beraber değildim."
 
Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin insani  erişimine gereken kolaylığı sağlıyor. Kızılhaç, Türkiye'nin verdiği güvenceler  sayesinde Suriye içinden Afrin'e insani yardım ulaştırabiliyor. Terör örgütü  YPG/PKK'nın kentten çıkışlara izin vermediğini vurgulamayı sürdürüyor.
 
Köylüleri canlı kalkan yaptılar
 
Kurayriyah sakini Hüseyin Mansur da "Bize yaptıkları için onları dünya  ahiret affetmeyeceğiz. PKK’nın uygulamaları çok kötüydü. Araplara çok farklı  davranırlardı. Biz Arabız. Birlik olduk. O yüzden bize daha da sert davrandılar.  Bizi her konuda sıkıştırmaya devam ettiler." diye konuştu.
 
"Köyden çıkmamamız için mayınlar döşediler. Gençler öldü. Bu terör  işini sonlandırın. Yettiler artık." diyen Mansur, "Geldi, sivillerin arasına  girdiler. Yolları ve evleri mayınladılar. Şehitler verdik." ifadesini kullandı.
 
Mansur, terör örgütünün çocuklu ailelerden 5 milyon Suriye lirası  (yaklaşık 10 bin dolar) istediğini, aksi halde zorla silah altına aldıklarını  şöyle anlattı:
 
"Oğlun yoksa kızını alıyorlar. Evleri basarlardı. Eğer onlara bir laf  edersen gelip evini basarlardı. Bizi sürekli baskı altına tuttular. Sürekli silah  altına almak için ya erkek veya bir kız istediler."
 
Terör örgütünün haraç da istediğini vurgulayan Mansur, "Benim  zeytinliğim yok. Her şeyimi emeğimle kazandım ben. Ama benden haraç istediler.  Benim bir dükkanım var. Ama her gün işe giderken benden kimliklerimi,  ikametgahımı soruyorlardı. Herkes bilir benim buralı olduğumu. Bana artık sen  burada mültecisin diyorlar."
 
Türkiye insani erişim sağladı, teröristler ise sivilleri kalkan  yaptı
 
Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin insani  erişimine gereken kolaylığı sağlıyor. Kızılhaç, Türkiye'nin verdiği güvenceler  sayesinde Suriye içinden Afrin'e insani yardım ulaştırabiliyor.  Terör örgütü  PYD/PKK ise kentten ayrılmak isteyen sivillere engel olmaya devam ediyor.
 
Genelkurmay Başkanlığı, harekata ilişkin açıklamalarında sadece  teröristlerin ve barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerinin hedef  alındığını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin  gösterildiğini vurguluyor.
 
Bunun bir örneği, 23 Şubat'taki operasyonda görülmüştü. TSK, Afrin'e  farklı yönlerden ilerleyen iki konvoyu tespit ederek takibe almıştı. TSK, iki  şüpheli konvoydan sadece mühimmat yüklü olduğu tespit edileni vururken sivillere  ait konvoy hedef alınmamıştı.
 
YPG/PKK'nın sivillerin kentten ayrılmasını engellemesi, BM  açıklamalarına da yansıdı. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, 6 Şubat'ta  yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Afrin'i ablukada tutarak, sivillerin güvenli  alanlara çıkışına izin vermediğini dile getirmişti. BM Genel Sekreter  yardımcılarından Lowcock da 28 Şubat'taki açıklamasında örgütün sivillerin daha  güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirtmişti.
 
AA, Afrin içindeki kaynaklarına dayandırarak daha önce yayımladığı  haberlerinde, YPG/PKK'nın halkı canlı kalkan olarak kullanma stratejisi  çerçevesinde sivilleri zorla ilçe merkezine doğru göç ettirdiğini, sivillerin  yoğun yaşadığı kent merkezinin çevresine çukurlar kazıp savunma duvarları  ördüğünü bildirmişti. Terör örgütü böylece, halkın bölgeden ayrılmasına izin  vermeyerek kent merkezinde muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak  kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya  çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sözde sivil ölümleri üzerine  kuruyor.
 
AA, 6 Şubat'taki haberinde YPG/PKK'nın, Suriye'nin çeşitli  bölgelerinden "dayanışma" altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500  teröristi Afrin'e soktuğunu duyurmuştu.
 
Diğer taraftan TSK, 24 Şubat'ta Afrin'in Maskah köyüne düzenlediği  operasyon sırasında YPG/PKK'nın 80-90 yaşlarında 4 sivilin ellerini bağlayarak,  çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini tespit etmiş, sivilleri  kurtarmıştı.

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