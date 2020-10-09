09 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.166 1.32 EURO 9,2940 -0.60
USD 7,8600 -1.05 ALTIN 486,430 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat tutuklandı

AA |  09 Ekim 2020 Cuma - 20:29 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 20:29

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, tutuklandı.


Lice'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de düzenlenen hava  destekli operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan  "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili  soruşturma sürüyor.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  önceki gün teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan,  jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
 
Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh  Ceza Hakimliğine sevk edilen Doğan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan tutuklanmasına karar verildi.
 

ETİKETLER

Diyarbakır PKK Merve Nur Doğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.