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Terör örgütü PYD/PKK sığınaklarında Kızılhaç yardımı bulundu

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 18:28 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 18:28

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'de PYD/PKK'lılara ait sığınaklarda yaptığı aramalarda, Beşşar Esed rejimine bağlı Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç örgütünün yardım kolileri ortaya çıktı.


TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne karşı devam  eden faaliyetlerinde, örgütten arındırılan Salkanlı mevkinde teröristlere ait  sığınakları aradı.
 
Aramalarda, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin yer aldığı koliler bulundu.
 
Kolilerin içinden Esed rejimine bağlı Suriye Kızılayı ile Uluslararası  Kızılhaç örgütünün logolarının bir arada kullanıldığı ortak broşürler çıktı.
 
Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç örgütünü tanıtan genel  bilgilerin yer aldığı broşürlerde, yardımların sivillere yönelik yapıldığı şeklinde ifadeler görülüyor.
 
Broşürlerde, silahlı gruplardan yardımların ihtiyaç sahiplerine  ulaşmasına engel çıkarmamaları istendiğine ilişkin bilgiler yer alıyor.
 
Esed rejiminin, Afrin'de yuvalanan örgüte iç savaşın başından bu yana  lojistik yardımı sağladığı biliniyor.
 
Rejim, Afrin'e Halep ili üzerinden açılan koridoru sayesinde ilçeye  farklı bölgelerden teröristlerin geçmesine yardımcı oluyor.
 
Kızılhaç'ın savunma ve itirafı
 
AA'nın, "Afrin'deki teröristlerin sığınaklarına Kızılhaç yardımları  nasıl girdi?" sorusunu yanıtlayan Cenevre'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi  (ICRC) Sözcüsü Iolanda Jaquemet, geçen yıl Afrin'e 5 farklı insani yardım konvoyu  gönderdiklerini kabul etti.
 
(PYD/PKK işgalindeki) Tel Rıfat ve Afrin yakınlarındaki kamplarında  bulunan yerinden edilmiş 10 bin aileden yaklaşık 50 bin kişiye yardım malzemeleri  sevk ettiklerini belirten Jaquemet, bölgeye en son konvoyun iki ay önce  ulaştığını kaydetti.
 
Jaquemet, "ICRC bağımsız ve tarafsız bir kuruluş. Kesinlikle  savaşçılara insani yardımda bulunmadık. İnsani yardım kolilerini Suriye  Kızılayı'na teslim ediyoruz, dağıtımını onlar yapıyor." diye konuştu.
 
Jaquemet, bundan sonraki yardımların bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaşıp  ulaşmadığını takip edeceklerini söyledi.

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