09 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.023 -1.10 EURO 4,4980 0.38
USD 3,7700 0.70 ALTIN 158,890 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Terör örgütü PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 12:34 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 12:36

Türkiye'de huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla şehir ve kırsaldaki çalışmalarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarıyla da örgütün gelir elde etmesini engelliyor.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun zorlu iklim ve coğrafi şartlarına rağmen  gece gündüz demeden teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar güvenlik  güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, örgütün her alanda çöküşünü sağlamak  amacıyla etkili operasyonlar düzenleniyor.
 
Geçen yıl uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarıyla terör örgütü  PKK'nın finans kaynaklarını kurutan, gelir elde etmesini engelleyen güvenlik  güçleri, 2018'in ilk günlerinde de aynı kararlı mücadelesini sürdürdü.
 
Vatandaşlardan silah zoruyla aldığı desteği kaybeden, eleman temini  konusunda da çöküş yaşayan terör örgütü PKK, bu operasyonlar sonucu finansal  anlamda da aynı durumu yaşıyor.
 
Güvenlik güçlerince yeni yılın ilk gününden bu yana terör örgütünün  finansmanının engellenmesi, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesi  amacıyla düzenlenen operasyonlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaçak  olduğu belirlenen 258 bin 961 paket sigara, bir ton 803 kilogram çay, 5 ton 604  kilogram akaryakıt, 164 cep telefonu, 3 bin 340 puro ve 5 ton 709 kilogram  nargile tütünü ile 515 kilo 376 gram eroin, 2 ton 580 kilogram esrar ve 5 kilo 63  gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
 
Bu operasyonlarda gözaltına alınan 116 kişiden 18'i tutuklandı.
 
Terör örgütüne finans sağlayanlara tutuklama
 
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik  operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
 
Jandarmanın 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihlerinde Lice  ilçesinin Yolçatı, Dibek ve Şenlik köyü ile Kulp'un Demirli köyü Keçiveren  mezrasında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzeri,  sığınak ve barınaklarda ele geçirilen dokümanların incelenmesi sonucu terör  örgütü PKK'nın finans kaynaklarıyla ilgili delillere ulaşıldı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Aralık 2016'dan itibaren  yürütülen soruşturma kapsamında "terörizmin finansmanı" bağlamında, insan gücü,  silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile saldırıları  gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bazı kişi ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira,  474 bin 900 dolar ile 50 bin avro para alınması, kişi ve şirketlerce teröristlere  yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden 54 kişiden 14'ü  tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40'ı serbest bırakıldı. 
 
Son 1 haftada bin 757 operasyon
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de son bir hafta içinde  uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde bin 757 operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonlarda 3 ton 212 kilogram esrar, 516 kilogram eroin, bir  kilogram kokain, bir kilogram metamfetamin, 9 bin 759 uyuşturucu hap, bir  kilogram sentetik uyuşturucu, bin 234 kök Hint keneviri ile kaçak olduğu  belirlenen 714 bin 620 paket sigara ve 27 ton 280 litre akaryakıt ele geçirildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.