Terör örgütü PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

Türkiye'de huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla şehir ve kırsaldaki çalışmalarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarıyla da örgütün gelir elde etmesini engelliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'nun zorlu iklim ve coğrafi şartlarına rağmen gece gündüz demeden teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, örgütün her alanda çöküşünü sağlamak amacıyla etkili operasyonlar düzenleniyor.

Geçen yıl uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarıyla terör örgütü PKK 'nın finans kaynaklarını kurutan, gelir elde etmesini engelleyen güvenlik güçleri, 2018'in ilk günlerinde de aynı kararlı mücadelesini sürdürdü.

Vatandaşlardan silah zoruyla aldığı desteği kaybeden, eleman temini konusunda da çöküş yaşayan terör örgütü PKK, bu operasyonlar sonucu finansal anlamda da aynı durumu yaşıyor.

Güvenlik güçlerince yeni yılın ilk gününden bu yana terör örgütünün finansmanının engellenmesi, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaçak olduğu belirlenen 258 bin 961 paket sigara, bir ton 803 kilogram çay, 5 ton 604 kilogram akaryakıt, 164 cep telefonu, 3 bin 340 puro ve 5 ton 709 kilogram nargile tütünü ile 515 kilo 376 gram eroin, 2 ton 580 kilogram esrar ve 5 kilo 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 116 kişiden 18'i tutuklandı.

Terör örgütüne finans sağlayanlara tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Jandarmanın 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihlerinde Lice ilçesinin Yolçatı, Dibek ve Şenlik köyü ile Kulp'un Demirli köyü Keçiveren mezrasında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzeri, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen dokümanların incelenmesi sonucu terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarıyla ilgili delillere ulaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Aralık 2016'dan itibaren yürütülen soruşturma kapsamında "terörizmin finansmanı" bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile saldırıları gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bazı kişi ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin avro para alınması, kişi ve şirketlerce teröristlere yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden 54 kişiden 14'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40'ı serbest bırakıldı.

Son 1 haftada bin 757 operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de son bir hafta içinde uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 77 ilde bin 757 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 ton 212 kilogram esrar, 516 kilogram eroin, bir kilogram kokain, bir kilogram metamfetamin, 9 bin 759 uyuşturucu hap, bir kilogram sentetik uyuşturucu, bin 234 kök Hint keneviri ile kaçak olduğu belirlenen 714 bin 620 paket sigara ve 27 ton 280 litre akaryakıt ele geçirildi.