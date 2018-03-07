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Terör örgütü MLKP üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

DHA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 12:26 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 12:27

EDİRNE'de 'Hudut Kartalları' tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü MLKP üyesi E.G. (31), Yunanistan'a kaçarken yakalandı.


54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' ekipleri, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde 3 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan şişme botla geçmeye çalışan şüphelilerin Pakistan, Suriye ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. Gözaltına alınan kaçaklardan E.G.'nin terör örgütü MLKP üyesi olduğu tespit edilirken, hakkında 'arama' kararı olduğu belirlendi. Pakistan ve Suriye uyruklu kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Soruşturma başlatıldı.
 

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