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Terör mevzileri vuruluyor! Tanklar sınırda

13 Şubat 2018 Salı - 15:42 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 15:42

Afrin'in batısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, çoklu roketatar ve yoğun top atışlarıyla vuruluyor. Bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki hazırlıkların ardından sınıra hareket etti


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki  terör mevzileri, savaş uçakları, çoklu roketatarlar ve obüs toplarıyla vuruldu. 
 
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör  örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta  başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
 
Harekat kapsamında, Kırıkhan ilçesinin sınıra yakın bölgelerindeki  birliklerden, Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler çoklu  roketatarla ateş altına alındı, savaş uçakları da hedeflere atış yaptı.
 
 Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda tank,  ilçedeki hazırlıkların ardından Suriye sınırına doğru yola çıktı.
 
Reyhanlı ve Hassa ilçelerinden de savaş uçakları ve obüs toplarıyla  vurulan birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
 

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