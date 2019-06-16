TEM'de korku dolu anlar! Lüks araç...

Kazaya tanık olan bir sürücü, “Aşırı yağmur yağıyordu. Araç birkaç takla attı. Ben son taklasını görebildim. Hemen yol kenarında durarak yaralıları araçtan çıkarttık. Yaralı çocukları diğer sürücüler araçlarına alarak yağmurdan korumaya çalıştı” dedi.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.