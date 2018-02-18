Terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'li teröristler tarafından, gece saatlerinde, Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeyi ateş altına aldı. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme, Akçakale'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu. Silah sesleri, ilçe merkezinden de duyuldu.
Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi
DHA | 18 Şubat 2018 Pazar - 12:04 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 12:04