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Teknolojik ürün ve yazılımları "yerli beyin" yönetecek

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 16:20 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 16:20

Savunma sanayisinin emniyet kritik ve katı gerçek zamanlı işletim sistemi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'nin (GİS) kullanımı yaygınlaştırılacak.


TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği GİS, HAVELSAN iş birliğiyle birçok  sektörün kullanımına sunulacak.
 
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, GİS'in kontrol amaçlı sistemlerde görev aldığını ve otomotiv, enerji,  raylı sistemler, ulaştırma, savunma sanayisi ve havacılık gibi birçok alanda  kullanıldığını söyledi.
 
Türkiye'de uzun zamandır kullanılan bu sistemlerin TÜBİTAK BİLGEM  tarafından milli olarak geliştirildiğini ifade eden Nacar, "Bu konuda çalışmalar  yapılıp bir sistem ortaya çıkarıldı. Biz de teknoloji transferi yoluyla bu  sistemi alıp daha ileriye taşımayı, üzerinde geliştirmeler yaparak  yaygınlaştırmayı planlıyoruz." dedi.
 
TÜBİTAK BİLGEM'in kendi bünyesinde GİS'i geliştirmeyi sürdüreceğini  vurgulayan Nacar, "Bir nevi onlar teknolojiyi geliştirirken biz satış pazarlama  ve yaygınlaştırmasına odaklanacağız. Bunun yanında sahada ortaya çıkan  ihtiyaçlara yönelik ilave yazılım geliştirme yapacağız ama hiçbir zaman bizimle  onların eforu çakışmayacak, birbirini tamamlayıcı mahiyette olacak. Böylece  kolektif bir eforla ülkemiz adına sistemin yaygınlaşması ve kazanıma dönüşmesi  sağlanmış olacak." diye konuştu.
 
Savunma sanayisinin birçok platformunda, Türk savunma sanayisi  şirketlerinin ürünlerinde GİS'in kullanıldığına işaret eden Nacar, şu  değerlendirmede bulundu:
"GİS'in teknolojik boyutu yanında bir de ekonomik boyutu var. Bu  lisanslara büyük ücretler ödeniyordu. Bunun da aslında ülkemiz ekonomisine bir  katkı olacağını düşünüyoruz. Lisans ücretleri ödenmesi yerine kendi ekiplerimizi  yetiştirmemiz, kendi teknolojimizi geliştirmemiz açısından önemli. Ayrıca destek  paketi geliştirmek zaman alıyor, öncelik istiyor. Yabancı ürünler kullanıldığında  firma dolu olabiliyor, sizin takviminize uymayabiliyor. Bu gibi konularda  HAVELSAN-TÜBİTAK iş birliğinin daha verimli sonuç getirebileceğini tahmin  ediyoruz. Milli GİS kullanımı ve yaygınlaşmasının ekonomi, takvim ve lisans  maliyetleri anlamında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."
 
Nacar, günlük hayatta aşağı yukarı bütün elektronik sistemlerde  "beyin" olarak tabir edilen bu sistemlerin kullanıldığına dikkati çekerek, yerli  ürünler arttıkça, yerli sanayi geliştikçe bunların yerli işletim sistemleriyle  destekleneceğini dile getirdi.
 
Bu teknolojik dönüşümün uzun bir süreç olduğunu belirten Nacar,  "Savunma sanayisi öncelikli, sonra yavaş yavaş diğer sanayilere de yayılacak.  Bunu programlayabilen yazılımcı kullanıcıların artmasıyla daha çok alana  yayılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Karmaşık görevler GİS'e emanet
Bilgisayar donanımları üzerinde birden fazla karmaşık fonksiyonun icra  edilebilmesi için işletim sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. İşletim sistemleri,  bilgisayar donanımının fonksiyonlar arasında paylaşımlı olarak kullanılmasına  imkan sağlıyor.
 
Donanım üzerinde çalışacak fonksiyonların zaman açısından kritikliği  söz konusu olduğunda, gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çalışılması gerekiyor.  Bu sistemler klasik işletim sistemlerine kıyasla fonksiyonların, tanımlanmış  zaman ve sırada, güvenilir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor.
 
Gerçek zamanlı işletim sistemleri, savunma, havacılık, uzay, otomotiv,  raylı ulaşım, nükleer enerji santralleri, tıp elektroniği ve daha birçok emniyet  kritik sektörde hizmet veriyor, gömülü bilgisayarlarda işletim sistemi olarak  kullanılıyor. GİS, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir yapısı sayesinde farklı  alanlardaki gömülü gerçek zamanlı uygulamaların ihtiyaçlarına da cevap  verebiliyor.
 
Ürünleşmeye 6 milyon dolar bütçe
GİS, kritik alanlarda yerli teknolojilerin ve yerli yazılımın "beyni"  niteliğinde. Bu işletim sistemi, yurt dışına lisans ücreti ödenmesinin önüne  geçerek Türkiye'ye ekonomik anlamda katkı sağlayacak. Tamamen yerli ve milli bir  sistem olması dolayısıyla da emniyet kritik sistemlerin güvenliği açısından önem  taşıyor.
 
TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve TEI, bazı ürün ya da  projelerinde GİS'i aktif olarak kullanıyor. GİS deneme lisansları alan firmalar  arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, THY Teknik, MİLSOFT, AYESAŞ ve SİMSOFT  gibi savunma, havacılık ve yazılım firmaları yer alıyor.
  
Milli Muharip Uçak Projesi'nde GİS kullanım kararı alınırken,  geliştirme faaliyetleri devam ediyor.
 
HAVELSAN'da müdürlük seviyesinde 25 kişilik GİS Grup Liderliği  kurulmasına karar verildi ve bu alanda iş ekosistemindeki firmalarla iş birliği  çalışmaları başlatıldı.
 
Ürünleşme süreci kapsamda HAVELSAN bünyesinde yaklaşık 6 milyon dolar  bütçeli GİS Ürünleşme Projesi başlatıldı.
 
Güç birliğiyle gelişmeye devam edecek
TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle GİS'in yurt  içi ve yurt dışındaki tanıtımı, yaygınlaştırılması, pazarlanması, satışı,  eğitimleri, kart destek paketlerinin geliştirilmesi, saha desteği, bakım ve idame  faaliyetleriyle ilgili hakları HAVELSAN'a lisanslandı.
 
HAVELSAN ayrıca ara katman seviyesine eklenecek yeni yeteneklerin ve  özeliklerin geliştirilmesine de katkı verecek. TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN'ın  tecrübe, yetenek ve desteğiyle yeni teknolojik gelişmelere ve sektörlerin emniyet  kritik sistem ihtiyaçlarına yönelik olarak GİS'in çekirdek seviyesi geliştirme  faaliyetlerine devam edecek.
 
GİS, herhangi bir mevcut işletim sistemi çekirdeği kullanılmadan  sıfırdan geliştirildi. GİS muadillerine göre hem yüksek performanslı  çalışabilirken hem de modülerlik ve sertifikasyon kolaylığı sağlıyor.
 
GİS yazılımları CPU'nun (işlemci) hantallaşmasını önleyen yapısı  sayesinde gerçek zamanlı hatasız süreçler yürütebiliyor. Bu sayede, savunma,  sağlık, üretim ve otomotiv gibi farklı sektörlerde kritik görevli ve güvenlik  düzeyi yüksek uygulamalarda önemli rol oynuyor.
 
Türkiye'de geliştirmeleri devam eden savunma ve havacılık alanındaki  sistemlerle otomotiv, ulaşım, IoT teknolojileri gibi sistemlerin ihtiyaçlarını  karşılamak üzere GİS üzerinde çalışmalar devam ediyor.
 
GİS, HAVELSAN'a lisanslanarak yerli pazarda yaygınlaşmasıyla birlikte  yurt dışı pazarlarda da çeşitli işletim sistemleriyle rekabet edecek. Savunma ve  havacılıktan başlanarak ihracata yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Bu  kapsamda, Pakistan'ın muharip uçak çalışmaları kapsamında GİS kullanımı ve  ihracatına yönelik adımlar atılacak.
 

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