Teknoloji devi Bimeks'in iflası istendi!

Belli bir zamandan bu yana kriz içerisinde olan teknoloji markası olan Bimeks teknolojik ürünler satan bu firma iflas eşiğine geldi. Kriz içerisinden çıkamayan Bimeks için bu sefer son darbe 21 Mart günü geliyor gibi gözüküyor.

Şirketten alacağı olanlar alacaklarını tahsil edemeyince icra yolu ile alacaklarını alamayan alacaklılar bir dava açtılar ve bu davada iflasa karar verilmesi istendi. İflasa karar verilirse de bir dönemin devi olan Bimeks için tasfiye sürecine geçilecek.

Davanın başlamasına 21 Mart gününde başlanacak. İflas davasında konu alacak olan para miktarı ise 100 bin TL olarak açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde 2 farklı çözüm önerisi ile borçlu olduğu firmaların karşısına çıkan Bimeks firması hem kendi markasını kurtarmak hem de borçlu olduğu firmalara borcunu ödeyebilmek adına firmalara ortaklık teklifinde bulunmuştu.

Bu açıklama ile artık son aşamaya geldiğini resmi olarak duyuran Bimeks firması 2016 yılının ilk çeyreğinde başlayan düşüş sonrasında başlayan sürecin de nihayete ereceğini bir anlamda duyurmuştu.

ELİNDE 3 MAĞAZA VE 38 ÇALIŞAN KALDI

KAP üzerinden yapılan açıklamada da şuan aktif olarak 3 mağazanın kaldığı, kapısında kilit bulunan 21 mağazanın daha Bimeks logosuna sahip olduğu, toplamda da 38 çalışanın halen şirket bünyesinde olduğu bilgisi verildi. Bimeks firmasının 2016 yılında, tam da iki sene önce bu dönemlerde 150’ye yakın mağazası, 1.500’e yakın personeli vardı.

BİMEKS TARAFINDAN KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için alacaklılarla yapılan çözüm toplantısında sunulan plan ile ilgili kamuoyunu 5.2.2018 tarihinde KAP’da bilgilendirmişti.

Ticari alacaklılar, bankalar ve tahvil yatırımcıları, Şirketimizin sunduğu bu plan ile lgili cevaplarını yazılı olarak Şirketimize bildirmeye devam etmektedirler.

Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Hâlihazırda şirket envanterinde, 21’i geçici kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz.

Alacaklılarımıza sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planı, Şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, “mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli” üzerinde oluşturulacaktır.

Alacaklılarımız kendilerine sunulan çözüm planıyla ilgili cevaplarını Şirkete yazılı olarak ilettikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında KAP üzerinden bilahare açıklama yapılacaktır.

Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde, çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz.

Şirketimiz, alacaklılarını, yatırımcılarını ve kamuoyunu süreç ile ilgili bilgilendirmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.