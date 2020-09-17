Tek tek tespit edildi! Çok sayıda fuhuş evine baskın...

Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol Şube Müdürlüğü'nce 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasındaki faaliyet raporu açıklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2'si 'kasten öldürme', 3'ü 'kasten öldürmeye teşebbüs', 2'si 'kasten yaralama' ve biri 'taksirle yaralama' olmak üzere işlem yapılan 8 olayda yakalanan 26 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri'nce yapılan çalışmada ise 4'ü cinsel içerikli suç, 3'ü kumar olayı olmak üzere 7 olayda yakalanan, 8 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, il genelinde 11 fuhuş yapılan evin komisyon kararıyla kapatıldığı ifade edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada 11'i evden, 1'i iş yerinden ve kurumdan, 12'si otodan, 2'si açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 26 olayda 24 kişi yakalanmış bu kişilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan 1 aylık çalışmada ise haklarından çeşitli suçlarından mahkemece yakalama kararı bulunan 350 kişi polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 154'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.