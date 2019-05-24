Tek tek gösterdi! Sayı 20’ye ulaştı…

Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta sağ olarak yakalanan İranlı ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren terörist, bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı nedeniyle Gümüşhane üzerinden Giresun-Trabzon ve Tunceli’ye de geçiş yapabildikleri belirtildi.

