26 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.374 2.14 EURO 10,0340 -1.04
USD 8,2980 -0.85 ALTIN 474,210 -0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tek şarjla 800 km yapacak!

26 Nisan 2021 Pazartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 16:53

MG, 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı.


2024 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan İngiliz markası MG, Cyberster isimli yepyeni konsept otomobilini tanıttı. 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda resmen görücüye çıkan MG Cyberster konseptinin ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif “Magic Eye” farlar ve ince tasarımlı ızgarası dikkat çekiyor.

Modülsüz batarya
MG Cyberster, mekanik performans ile akıllı teknolojiyi birleştiren bir yaklaşımla tasarlanmış. 



Konsept spor otomobil, batarya teknolojisinde günümüzün en dikkat çeken gelişme alanlarından biri olan “modülsüz batarya teknolojisinin (CTP)” ileri bir versiyonu ile akıllı, %100 elektrikli bir mimariye sahip.

MG Cyberster, sahip olduğu bu teknolojik üstünlükler sayesinde kullanıcılarına 800 kilometrelik etkileyici bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanması sunuyor.

 

Aracın sahip olduğu yüksek teknoloji kendisini akıllı sürüş, aktif güncelleme teknolojisi, 5G bağlanabilirlik ve 3. seviye otonom sürüş gibi gelişmiş akıllı teknolojilerle gösteriyor.

 

 

 

ETİKETLER

Şanghay Otomobil Fuarı Cyberster İngiliz markası MG
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.