Tek şarjla 800 km yapacak!

2024 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan İngiliz markası MG, Cyberster isimli yepyeni konsept otomobilini tanıttı. 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda resmen görücüye çıkan MG Cyberster konseptinin ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif “Magic Eye” farlar ve ince tasarımlı ızgarası dikkat çekiyor.

Modülsüz batarya

MG Cyberster, mekanik performans ile akıllı teknolojiyi birleştiren bir yaklaşımla tasarlanmış.





Konsept spor otomobil, batarya teknolojisinde günümüzün en dikkat çeken gelişme alanlarından biri olan “modülsüz batarya teknolojisinin (CTP)” ileri bir versiyonu ile akıllı, %100 elektrikli bir mimariye sahip.

MG Cyberster, sahip olduğu bu teknolojik üstünlükler sayesinde kullanıcılarına 800 kilometrelik etkileyici bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanması sunuyor.

Aracın sahip olduğu yüksek teknoloji kendisini akıllı sürüş, aktif güncelleme teknolojisi, 5G bağlanabilirlik ve 3. seviye otonom sürüş gibi gelişmiş akıllı teknolojilerle gösteriyor.