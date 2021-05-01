Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan devam ediyor. Kur’an ayı da denilen bu ay ibadetler ve oruçla geçen maneviyatı yüksek bir aydır. Ramazanda evlerde sıklıkla dualar ve hatimler okunuyor. Müminleri yegane amacı, Ramazanın kıymetli zaman dilimini gereği gibi ihya etmek, Ramazan gecelerini maneviyatla geçirmek ve nihayetinde Ramazana kavuşmaktır. Ramazan ayı, Allah’ın kullarına lütfettiği çok mübarek bir aydır. Bir hadis-i şerifte “Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Ramazanı ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır” denir. Ramazan ayında sıklıkla okunan dualar araştırılırken özellikle Tebbet suresinin anlamı ve tefsiri de pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Ramazan ayında Tebbet Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Tebbet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Ramazan ayının manevi ikliminde pek çok kişi evlerinde okunan mukabele ve Kur'an hatimleri ile bu mübarek ayı geçiriyor. Ramazan da oruç tutarken namaz kılmak dua okumak gibi ibadetlerde aksatılmadan gerçekleştirilirken, Kur'anı Kerimi anlamak için de günlük ibadetler gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı, Allah’ın kullarına lütfettiği çok mübarek bir aydır. Fakat asıl olan bu kıymetli zaman dilimini gereği gibi ihya etmektir. Bir hadis-i şerifte “Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Ramazanı ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır” denir. Tebbet suresi de Ramazan ayında sıklıkla okunan duaların arasında geliyor. Bu amaçla tebbet suresini okumanın faziletleri, Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu ve tefsirini derledik. Peki, Ramazan ayında Tebbet Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Tebbet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

TEBBET SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Tebbet suresi Türkçe okunuşu şöyledir:

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet suresi Türkçe anlamı şöyledir:

Ebu Leheb’in elleri kurusun yok olsun zaten yok oldu ya. Malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı kurtarmadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı ve boynunda bükülmüş bir ip olarak ateşe girecektir.

TEBBET SURESİ TEFSİRİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Sure Mekke döneminde inmiştir. Ayet sayısı 5 dir. Tebbet kelimesi ise kurusun ve kahrolsun anlamlarına gelmektedir.

TEBBET SURESİ TEFSİRİ

Surede ismi geçen Ebu Leheb Hz. Muhammed ’in amcasıdır. Hz. Muhammet peygamber olmadan önce Ebu Leheb'in kendisini çok sevdiği tarihte geçmektedir. Hatta iki oğlunu da Hz. Muhammed'in kızlarıyla evlendirdiği de bilinmektedir. Fakat Hz. Muhammet peygamber olduktan sonra kendisinin azılı düşmanı Ebu Leheb olmuştur. Hz. Muhammet insanları İslamiyete davet ederken arkasından Ebu Leheb de Hz. Muhammed'i yalancılıkla suçladı. Bu nedenle de tebbet suresi Ebu Leheb'in yaptıklarına karşılık indirilmiştir.

RAMAZAN AYINDA TEBBET SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Ramazan ayında tebbet suresi okumanın faziletleri ve yararları şöyledir:

- Tebbet suresi Ramazan geceleri huzurlu kılmaktadır.

- Gece uykusunun korkusuz ve rahat geçmesini sağlamaktadır.

- Her çeşit hastalıklara karşı şifa olduğu bilinmektedir.

- Nazar değmesini engellemektedir.

- Tebbet suresi haksız yere düşmanlık yapan bir kişinin adına okunursa düşmanı uzaklaştırdığı bilinmektedir.

- Sureyi okuyan kişi haklıysa düşmanına karşı galip geldiği söylenmektedir.

- Tebbet suresi Ramazan ayında okunarak sabır verdiği bilinmektedir.

- Bu sabrı sadece açlık ve susuzlukla terbiyede değil dil ve el ile de terbiye etmek anlamında okunmaktadır.

- Sureyi okuyan kişiyi ona karşı düşmanlık yapanı bilmese bile kötülükten uzaklaştırmaktadır.

- Ramazan ayının normalinden çok daha bereketli ve güzel geçmesini sağlamaktadır.

- Tebbet suresi kişisel huzuru sağlamaktadır.

- Maddi ve manevi davalarda haklıya hakkını verdiği bilinmektedir.

- Düşmanlık eden zalim olan kişiye karşı okunduğunda düşmanın geri çekildiği bilinmektedir.

- Tebbet suresi hasta olan kişiye karşı Ramazan ayında okunduğunda olumlu etkileri olmaktadır.

- Bilinen bir savaşta haklı olan tarafa karşı bu dua okunmaktadır.

- Ramazan ayında oluşabilecek bir savaşı engellemektedir.

- Genelde daha çok nazar, düşmanlık ve hastalık için okunmaktadır.

- Tebbet suresi Ramazan ayında okunarak haksızlığa uğrayan kişiye rahatlık vermektedir.

- Tebbet suresi Ramazan ayının faziletini arttırmaktadır.

- Hasta olan kişinin üzerine 7 kez okunduğunda etkili olmaktadır.

- Nazar değdiği düşünülen kişinin üzerine 3 kez okunduğunda etkili olmaktadır.

- Tebbet suresi okuyan kişi haklı olduğu takdirde düşmanının üzerine 1000 kez okunduğunda etkili olmaktadır.

- Uykuda uyuyan kişi uykusunda korkuyorsa uyandıktan hemen sonra tebbet suresini okuduğunda korkusu azalmaktadır.

- Ebu Leheb zenginliğiyle övündüğü bilindiği için tebbet suresi zenginliği ile övünen ve insanları üzen kişilere karşı okunursa iyi gelmektedir.

- Başarılı ve çalışkan kişiler tebbet suresini önemli bir işe imza atmadan önce okursa hayırlısıyla işin bereketli ve iyi gittiği söylenmektedir.

- Tebbet suresi Ramazan ayında okunduğunda kişinin dünya malıyla mutlu olmadığını manevi duygularla mutlu olduğunu hatırlatmaktadır.

- Ramazan ayında okunan tebbet suresi iyi amaçlarla okunduğunda karşılıksız kalmaz diye geçmektedir.