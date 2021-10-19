TCDD İŞKUR üzerinden işçi alacak! İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 demiryolu trafik kontrolörü alacak. İlan Resmi gazete'de yayımlandı. Başvurular 19 - 25 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları!

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden işçi alacak. TCDD işçi alımı başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD'ye başvurular 19.10.2021 - 25.10.2021 tarihleri arasında İŞKUR’da başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Genel Şartlar

1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerinde çalıştırılacak.

2-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak. Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü [Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)] veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır.

5-İŞKUR’ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.

6-Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu (Form tükenmez mavi kalemle el yazısıyla doldurulacak ve imzalanacaktır.),

7-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebi için Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.