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Tarkan: Eşin, benzerin yok

31 Temmuz 2020 Cuma - 17:59 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 17:59

Tarkan, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte henüz Türkiye'ye dönüş yapmadı.


Megastar Tarkan, milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle aylardır eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'daki evinde izole oluyor.
 
Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, henüz Türkiye'ye dönüş yapmadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, geçtiğimiz gün İstanbul'a duyduğu özlemi dile getirdi.
 
Megastar, daha önce çektiği bir selfie'yi yayınlayarak, altına "İstanbul Boğazı... Eşin benzerin yok dünyada. Ne güzelsin sen. Özledim seni" notunu düştü.

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