Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İskenderun'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı.
Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca dün Hatay Yayladağı’nda çıkan ve söndürülen kırsal yangın şüphelisi 2 kişi tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gözaltına alındı.
Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak.