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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İskenderun'daki yangın kontrol altına alındı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 12:20 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 12:41

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığını sorgularının devam ettiğini söyledi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındı.
 
Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca dün Hatay Yayladağı’nda çıkan ve söndürülen kırsal yangın şüphelisi 2 kişi tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da gözaltına alındı.
 
Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangını
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