Tarık Mengüç'ün acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Mengüç, cuma günü öğle namazında Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"HELALLİK ALDIM"

Babasının vefatının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Mengüç, "Bugün benim canım babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani koskoca 87 yaşında çınarım gitti. Gözünüm nuru, canımın içi babamı toprağa verdim. Ben ondan saygıyı, ben ondan merhameti, ben ondan neşeyi, ben ondan imanı, ben canım babamdan küçüklere saygıyı, büyüklere saygıyı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, Çoğu kez sırtımı sıvazlayıp, helalliğini gani gani aldım. En son günlerini hastanede geçirirken eşim ile elimi sıktı, 'Hakkım helal' dedi. 'Kendinize iyi bakın' dedi. Canım babam nurlar içinde uyu, mekanın cennet olsun Dostlarım babama dua istiyorum" mesajı ile üzüntüsünü dile getirdi.

Takipçileri, ünlü sanatçıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.