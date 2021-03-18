Tarihçi Mehmet Genç vefat etti

Kalın, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR ALİMDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesajında, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

ALTUN: CESUR BİR SOSYAL BİLİMCİYDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında, ''Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.”

Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı.Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi.

Hocama Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerine yer verdi.

MEHMET GENÇ KİMDİR?

Tarihçi Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 yılında Artvin Arhavi 'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır.