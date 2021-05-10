Türkiye'de tam kapanma süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeler ile tam kapanmada açık olan iş yerlerini açıklamıştı. Pek çok kişi bu süreçte gözlükçülerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada gözlükçüler açık mı? Nöbetçi gözlükçü uygulaması var mı? Tam kapanmada açık gözlükçüler nereden öğrenilir? SGK gözlük hakkı kaç lira 2021? Devlet gözlük için ne kadar ödüyor? İşte tüm detaylar...

Göz doktorları tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla "nöbetçi gözlükçü" uygulaması başlatıldı.

TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜLER AÇIK MI?

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları;Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte “çalışma izni görev belgesi” formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır.

SGK GÖZLÜK HAKKI KAÇ LİRA 2021? DEVLET GÖZLÜK İÇİN NE KADAR ÖDÜYOR?

SGK web sitesinde yayınlanan görmeye yardımcı malzemeler de yapılan değişiklikleri içeren Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre (SUT Tebliği) yeni gözlük çerçeve ve cam fiyatları şu şekilde uygulanacak (01.06.2021 tarihinden itibaren) :

İthal çerçeve 35,00 ? +KDV (37,80 ?) yerine 38,50 ? +KDV (41,58 ?)

Yerli çerçeve 40,00 ? +KDV (43,20 ?) yerine 44,00 ? +KDV (47,52 ?)

olarak uygulanacak.

SGK resmi web sitesinden 04.05.2021 tarihinde duyurulan yeni SUT EK 3-D Listesi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.