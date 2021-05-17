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Tam kapanma bitti, deniz hasreti sona erdi! Herkes sahile akın etti

Tam kapanma bitti, deniz hasreti sona erdi! Herkes sahile akın etti Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından her yaştan Antalyalı, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. 
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