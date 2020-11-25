Taksim camii ne zaman bitecek? İbadete açılacağı tarih belli oldu! Taksim camii son durum 2020!

Pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam edilen Taksim camisi’nin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100'ü tamamlandı. Dış cephe işçiliği biten camide dekorasyon çalışmaları devam ediyor. Peki, Taksim Camii ne zaman bitecek? İbadete ne zaman açılacak? Taksim camii son durum…

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor. Taksim'de yüzde 85'i tamamlanan cami Ramazan ayında açılacak. Taksim camii ne zaman bitecek? Ne zaman ibadete açılacak? Taksim camii son durum 2020!

TAKSİM CAMİİ NE ZAMAN BİTECEK?

Taksim'de inşası süren cami Ramazan ayında ibadete açılacak.

DEKORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi.

Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu.

Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı, dışarıdaki iskeleler söküldü.

Genel işçiliğinin yüzde 85'i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

CAMİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Sur Yapı tarafından inşa edilmekte olan cami projesi toplamda 875 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. 3 katlı olan ve 960 kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak camide 165 araç kapasiteli bir park yeri ile konferans ve sergi salonları da yer alması planlanmaktadır. Zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre olan caminin kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olarak planlanmaktadır. Yapılan açıklamalara göre bu yükseklikler projenin hemen yakında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nin yükseklikleri dikkate alınarak projelendirildi.