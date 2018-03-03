Şubat ayında ağır bir enfeksiyon nedeniyle kızı tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu Suzan Avcı ameliyat oldu

Şarkıcı Onur Akay, 12 gündür hastanede yatan Suzan Avcı'nın sağlık durumunda yaşanan önemli gelişme hakkında bilgi verdi.

19 Şubat'ta ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Suzan Avcı'nın, dün ameliyat olduğu öğrenildi. Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında Twitter adresinden bilgi veren Onur Akay, “Usta oyuncumuz Suzan Avcı, dün bir ameliyat geçirdi. Günlerdir, ağır bir enfeksiyon sonucu yüksek çıkan iltihap değerlerini düşürmeye çalıştılar. 5 gün sonra sonuçlar belli olacak. Tedavi sürecinde çok zor günler geçiren değerli oyuncumuz için, dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

SUZAN AVCI KİMDİR?

Eski Türk sinema tarihinin vamp kadınlarından Suzan Avcı 1937 yılında Bursa ‘da dünyaya geldi. Babası Yusuf Bey aslen Kazak Tatarı ama sonradan Bursa’ya göç etmiştir. Annesi ise Kırım Tatarı olan Behiye Hanım.

Babası, Suzan Avcı 6 yaşında iken sirozdan hayatını kaybetti. Ardından 24 yaşındaki annesi ve üç kız kardeşi ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldı.

1950 yılında henüz 13 yaşında iken Yıldız Dergisi tarafından bir yarışma düzenlendi ve yarışmayı kazandı. Yarışmadan sonra ödül olarak bir sinema filminde rol almaya hak kazandı ancak annesi izin vermedi. 15 yaşına geldiğinde Alp Akşiray ile tanıştı ve evlenebilmek için 6 ay sonra yaşını mahkeme kararı ile 18 yaptı. Suzan Avcı evlendikten sonra İzmir ’e yerleşti.

Suzan Avcı, Alp Akşiray ile tanıştığında, Alp Akşiray nişanlı olduğu için uzun bir süre nişanı bozan, yuva yıkan kadın olarak görüldü. Alp Akşiray’ın ailesi tarafından bir süre istenmedi. Ancak Mete isminde bir oğlu olduktan aile tarafından kabul edilmeye başlandı.

Evlenip çocuğu olduktan sonra da aklı sinema dünyasında kalan Suzan Avcı oğlunu kucakladığı gibi İstanbul ’a annesinin yanına gitti ve Yıldız dergisininsinema güzellik yarışmasına katıldı. Yarışmada 3. olan Suzan Avcı daha sonra Muammer Karaca Tiyatrosu’na katıldı, ardından Toto Karaca Tiyatrosu ile devam etti. Bu dönemdede küçük roller ile sinema dünyasına adım attı. Toto Karaca tiyatrosunda metres rolü ile sahne aldı ve siyah saçlarını sarıya boyattı. Bu dönemden sonra Suzan Avcı ciddi anlamda çıkış yapmaya başladı ve ardı ardına sinema teklifleri almaya başladı.

1959 yılında Alp Akşiray’dan boşandı. Bu evliliğinden Mete isminde bir oğlu oldu. İkinci evliliğini 60’lı yıllarda yapımcı Hüseyin Cendere ile yaptı, boşandı. Son evliliğini ise 1970 yılında senarist Erdoğan Tünaş ile gerçekleştirdi. Erdoğan Tünaş yaşamını 2007'de yitirdi. Bu evliliğinden Binnaz Avcı isminde bir kızı oldu. Binnaz Avcı’da annesi gibi oyuncu kimliği ile tanınıyor.