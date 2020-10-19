Suudi Arabistan Türkiye'yi neden boykot ediyor? Suudi Arabistan’ın Türkiye boykotu: Türk mallarının-ürünlerinin boykot sebebi…

Suudi Arabistan’ın Türkiye boykotu gündeme oturdu. Türk mallarına boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan, boykot çağrısını yineleyerek “Kesin ve net bir şekilde söylüyorum; yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır” ifadelerini kullandı ve ülkede bulunan Türk şirketlerinin de boykot edilmesini istedi. Peki, Suudi Arabistan Türkiye'yi neden boykot ediyor? Suudi Arabistan boykot sebebi…

Türk ekonomisinin önde gelen 8 sivil toplum ve meslek kuruluşunun 10 Ekim'de yaptığı ortak açıklamada, Türk firmalardan mal tedarik eden birçok Suud firmasına Türkiye'den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı yönünde şikayetler alındığı belirtilmişti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykot uygulayacağı yönünde bilgiler aldıklarını kaydetmişti. Öte yandan Suudi Arabistanlılar Türk ürünlerini boykot etmeyi reddediyor. İşte Suudi Arabistan’ın Türk mallarını boykot sebebi…

SUUDİ ARABİSTAN’IN TÜRKİYE BOYKOTU

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türk ürünlerine bir kısıtlama uygulanmadığı belirtildi. Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı. Türk mallarına boykot çağrısında bulunan Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan Al Aclan, bu çağrıyı yineleyerek, vatandaşlardan ülkede bulunan Türk şirketlerini de boykot etmelerini istedi.

Diğer yandan Türk mallarına boykot çağrısında bulunan Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan Al Aclan, bu çağrıyı yineleyerek, vatandaşlardan ülkede bulunan Türk şirketlerini de boykot etmelerini istedi. Daha önce Türk mallarına boykot çağrısında bulunan Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan Al Aclan, bu çağrıyı yineleyerek, vatandaşlardan ülkede bulunan Türk şirketlerini de boykot etmelerini istedi. Twitter üzerinden açıklama yapan Aclan şu ifadeleri kullandı:

““Açık ve net bir şekilde söylüyorum: Yatırıma, ithalata, turizme hayır.

Biz vatandaşlar ve iş adamlarının Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak.

Hatta krallıkta çalışan Türk şirketleriyle bile çalışmama çağrısı yapıyorum. Bu da liderliğimize ve ülkemize karşı devam eden Türk düşmanlığı ve hakaretine karşı vereceğimiz tepkimizdir."?

Aclan 3 Ekim'de yaptığı açıklamada da "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" sözleriyle boykot çağrısı yapmıştı.

SUUDİ ARABİSTANLILAR TÜRK ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETMEYİ REDDEDİYOR

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türk ürünlerine bir kısıtlama uygulanmadığı belirtildi. Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı.

Hükümetin basın odasından yapılan açıklamada Riyad yönetiminin serbest ticarete ve uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulandı.

Bu söylemlere rağmen Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.

Muadil ürünlere göre daha düşük fiyatlı ve daha kaliteli Türk ürünleri, Suudi Arabistan vatandaşlarının günlük tüketiminde önemli bir alanı kapsıyor. Dolayısıyla bu boykot Suud tüketicisi için de ek bir yük anlamına geliyor.

Suudi Arabistanlı tüketicilerin, sosyal medyadaki paylaşımlarından Türk ürünlerini boykot etmeyi reddettikleri anlaşılıyor. Suudi Arabistanlılar Türk ürünlerine alternatif olarak düşünülen BAE'den ithal edilecek özellikle gıda ve sigara gibi ürünleri kaliteli bulmuyor.

Riyad yönetiminin, Türk ürünlerinin ithalatını yasaklamak veya Türk şirket ve yatırımcılarla iş yapmayı engellemek için resmi bir karar alması beklenmiyor.

TÜRKİYE- SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNİN SEYRİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Haziran 2017'de Katar'a boykot kararının ardından Türkiye, Doha yönetiminin yanında yer alan bir tutum sergiledi. Bu da Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde gerilime yol açtı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, Türkiye'nin bu suikastten sorumlu olanların yargılanması yönünde net bir tutum sergilemesi ve söz konusu kişilerin ABD istihbaratının doğrudan sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın bir grup olması iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yaşanan halk ayaklanmaları ve "Arap Baharı" adı verilen süreçte Suudi Arabistan ve müttefiki BAE ile Türkiye ve Katar arasında birçok köklü anlaşmazlık ortaya çıktı. Ankara ve Doha bu devrimlere destek verirken, Riyad ve Abu Dabi ise Arap ülkelerindeki barışçıl devrimler yoluyla değişim hareketlerine yönelik "karşı devrim" yürüttü.