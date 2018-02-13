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Survivor Marcus kimdir?

13 Şubat 2018 Salı - 15:24 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 15:24

Survivor Gönüllüler takımında yarışan Marcus'un hayatı merak konusu oldu. Tarzıyla oldukça dikkat çeken Marcus'un kim olduğuna dair bilgileri derledik. İşte Survivor Marcus kimdir? Sorusunun merak edilen yanıtı...


Esas adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus'un hayatına dair tüm bilgiler merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Tarzıyla ve yarışmadaki mücadeleci ruhuyla oldukça dikkat çeken Survivor Marcus hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

MARCUS KİMDİR?
 
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.
 
Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;
 
“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”
 
Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılmaktadır.

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