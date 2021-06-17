Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2021 Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte 2021 Survivor 3. dokunulmazlığı kazanan isim!

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021'de adım adım sona yaklaşılırken alınan her dokunulmazlık final stratejilerini sil baştan değiştiriyor. Survivor 2021'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları üçüncü dokunulmazlık oyunu için kozlarını paylaştı. Dokunulmazlığı kazanan isim Punta Cana'da enfes yemek ve 10 bin TL'lik alışveriş çekinin de sahibi oldu. Peki, urvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2021 Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte 2021 Survivor 3. dokunulmazlığı kazanan isim!

Survivor 2021 heyecanı devam ediyor. Büyük final için nefesler tutulurken, son oyunlarla birlikte ödüllerde büyümeye başladı. Survivor dokunulmazlıkları adanın stratejisini tamamen değiştiriyor. Finale geri sayarken atılan her adım, alınan her karar büyük önem taşıyor. Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kozlarını paylaşan yarışmacılar adada kalabilmek için en güçlü rakibi elemenin peşinde. Peki, Peki, urvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2021 Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte 2021 Survivor 3. dokunulmazlığı kazanan isim!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. İsmail Berkay, Ayşe Aleyna yarı finalde karşılaştı. Poyraz ve Dora ilk tur elenerek dokunulmazlığa veda etti. Dokunulmazlık oyununda Berkay ve Ayşe final mücadelesi oynadı. Ayşe finalde Berkay'ı 5-1 yenerek kolyenin sahibi oldu. Ayşe bu sezon dokunulmazlığı kazanan ilk kadın yarışmacı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık finalini kazanan Ayşe eleme adayı olarak İsmail'i söyledi. Ayşe, ''Dora dayının gitmesini hiç istemiyorum. Karşı takımdan birisini söylemek istiyorum. İsmail demek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Yarışmada iki dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayları da netleşti. Survivor'da iki eleme adayı da belli olmuştu. Dora ve Aleyna Kalaycıoğlu yarışmada aday olan isimlerdi. Ayşe ise üçüncü aday olarak İsmail Balaban'ın adını verdi.