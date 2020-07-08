Survivor’da kim elendi 7 temmuz? Dün gece Survivor’da elenen kim oldu?

Survivor’da kim elendi? Sorusu günün en çok aranan sorularından biri oldu. Acun Ilıcalı toplu SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oyu alarak adaya veda eden kişiyi açıkladı. Eleme potasında bulunan Sercan, Yasin ve Berkan arasında bir kişi adaya veda etti. Peki, 7 Temmuz Survivor’da kim elendi?

Survivor’da Sercan, Yasin ve Berkan üçlüsü arasından bir kişi SMS oylarıyla belirlenerek, 2020 Survivor sezon final haftasına sayılı günler kala yarışmaya veda etti. Sercan, Yasin ve Berkan’ın eleme adayı olduğu gecede Acun Ilıcalı ada konseyinde en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Yapılan halk oylamasına göre en düşük SMS oyunu alan kişi elendi. Peki, dün gece Survivor’da kim elendi?

Yarışmanın bireysele dönmesinin ardından geçtiğimiz hafta tüm bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan Sercan eleme potasını kendisi belirlemiş ve 3 yarışmacı arasından Nisa adaya veda eden kişi olmuştu.

Bu hafta ise ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan yeni haftanın ilk eleme adayını geçtiğimiz haftada olduğu gibi Berkan olarak açıkladı. İkinci bireysel dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve konseyde Sercan’ın adını vermişti. Haftanın üçüncü ve son bireyselini de Sercan’ın kazanmasıyla konseyde Yasin ismini veren Sercan potayı belirlemiş oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

7 Temmuz 2020 Salı günü Berkan, Sercan ve Yasin üçlüsünden en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi Sercan oldu.