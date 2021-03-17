Survivor’da kim elendi 16 Mart 2021? Exxen Survivor SMS sıralaması belli oldu! Elenen isim ve Survivor oy sıralaması 2021

Survivor'da dün akşama eleme konseyi yaşandı. İlk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanınca, gönüllüler eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan'ı göstermişti. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazanınca bu kez gönüllüler takımı Hanzade’yi eleme potasına gönderdi. Survivor Gönüllüler takımı SMS oylaması Exxen'de yer aldı. Eleme adayı olarak Hanzade ve Aleyna Çalışkan haricinde SMS birincisinin göstereceği bir isim daha eklendi. Survivor’da kim elendi 16 Mart 2021? Survivor 10. hafta SMS puan durumunda kim birinci kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması ve elenen isim...

Survivor’da kim elendi sorusu ile SMS sıralaması başlığı merakla araştırılıyor. TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, 10. hafta SMS oy sıralamasını duyurdu. Geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunlarında potaya giren isimler belli olmuştu. Dün akşam da Survivor ada konseyinde SMS oylaması sonucunda elenen isim belli oldu. Survivor’da kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralamasına göre elenen isim kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

SMS birincisi Ayşe ''Okun artık erkeklere doğru dönmesi gerekiyor. Gerçekten kalbimden ne geçiyorsa ona karar verdim. İnşallah gitmez diyerekten Yunus Emre demek istiyorum.'' dedi. Ayşe eleme adayı olarak Yunus Emre'nin adını belirtti. Hanzade ve Aleyna Çalışkan dışında 3. gitme adayı Yunus Emre oldu. Survivor'da elenen isim ise Yunus Emre oldu.



Survivor SMS oylama sıralamsı



Survivor'da Gönüllüler takımında SMS birincisi Ayşe Yüksel oldu.

10 Steven

9 Aleyna

8 Yunus Emre

7 Berkay

6 Reşat

5 Hanzade

4 Aleyna Çalışkan

3 Dora

2 Poyraz

1 Ayşe