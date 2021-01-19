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Survivor'da büyük panik! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da büyük panik! Hastaneye kaldırıldı
Survivor'ın son bölümünde adada üzücü bir gelişme yaşandı. Sembol oyucu için parkura çıkan yarışmacılardan Duygu bir kaza geçirdi.
 
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