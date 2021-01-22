Survivor Cemal Hünal kimdir ve kaç yaşında?

Survivor 2021 yarışmacıların olan Cemal Hünal, yarışmadan diskalifiye edildi. 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ünal’ın rol aldığı filmler arasında Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı da bulunuyor. Cemal Hünal, Issız Adam ile adını geniş bir kitleye duyurduktan sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda sinema filmiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.
İŞTE CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI DİZİLER
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim