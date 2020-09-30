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Survivor Barış müjdeyi verdi!

Survivor Barış müjdeyi verdi! 'Survivor 2020'nin finalistlerinden Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Motorunu park eden oyuncu, bir andan hayranlarının arasında kaldı.
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