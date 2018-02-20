Survivor 2018 eleme adayları belli oldu! Hakan ve Gamze'nin sağlık durumu...

Survivor 2018'de heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor 2018 yarışmasının ilk eleme konseyi toplandı. Peki adaylar kimler oldu? Hakan ile Gamze Survivor yarışmasına geri dönebilecek mi? İşte tüm detaylar...

Survivor 2018 eleme adayları toplanan konseyde belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2018 yarışmasına dair sürpriz ayrıntılardan bahsetti. Diğer yandan Hakan ile Gamze'nin Survivor 2018'e dönüp dönmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI HANGİ TAKIM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı All Star kazandı. Gönüllüler dokunulmazlığı kaybetmenin verdiği yıkımı yaşarken All Star konseyde rahat bir nefes aldı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da ilk haftada bir aday eleme potasına yazıldı, ikinci adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Funda söyledi. Üçüncü adayı ise haftanın en fazla oyun kazanan yarışmacısı Ramazan belirledi.

Ada konseyinde yapılan oylamada en fazla adı yazılan isim Cumali oldu. Cumali, Survivor 'daki ilk eleme adayı.

İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Funda belirledi. Funda, Yağmur'un ismini verdi.

Üçüncü eleme adayını ise Ramazan belirledi. Ramazan ise Marcus'un ismini söyledi.

Survivor'ın ilk hafta eleme potasına yazılan isimleri Cumali, Yağmur ve Marcus oldu. Dün yapılan sms oylamasının sonucuna göre Survivor'a bir isim veda edecek.

HAKAN VE GAMZE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018' yarışmasının ilk ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı yapımcı, "Gönüllüler takımı ile ilgili iki konu var. Birincisi Hakan'ın ne zaman döneceği belirsiz. Yarın öbür gün gelmeyeceği kesin, hala kontrol altında. Gamze için de yarın (bugün) net karar verilecek. Survivor'a devam edememe ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ YARIŞMACILAR

İki takıma da yeni yarışmacılar geleceğini vurgulayan Ilıcalı, "Bu iki arkadaşımız devam edemeyecekse sayı dengesini bozmama adına iki takıma da 2'şer yarışmacı gelecek. Kız-erkek dengesi o ana kadar elenen yarışmacılara göre olacak. Birleşmeye kadar sakatlık olursa da yerine yarışmacı gelecek" şeklinde konuştu.