Survivor 2018'de bu akşam eleme adayları belli olacak!

Survivor 2018'de bu akşam yine heyecanlı olaylar yaşanacak. Dün akşamki Survivor'da Romanya ve Türkiye takımını temsil eden All Star karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı kim oldu? Survivor'da bu akşam ada konseyi toplanacak.

