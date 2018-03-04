04 Mart 2018 Pazar
İSTANBUL 
13°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Survivor 2018'de bu akşam eleme adayları belli olacak!

04 Mart 2018 Pazar - 14:52 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 14:52

Survivor 2018'de bu akşam yine heyecanlı olaylar yaşanacak. Dün akşamki Survivor'da Romanya ve Türkiye takımını temsil eden All Star karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı kim oldu? Survivor'da bu akşam ada konseyi toplanacak.


Survivor 2018 bu akşam yine heyecanlı olaylarıyla TV8 kanalında olacak. Reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam kritik dokunulmazlık oyunu olacak ve ada konseyinde eleme adayları çıkacak. İşte yeni tanıtım...

SURVİVOR 2018 17. YENİ BÖLÜM TANITIMI

SURVİVOR TÜRKİYE - ROMANYA KARŞILAŞMASININ KAZANANI BELLİ OLDU!
 
Survivor 2018'de Türkiye - Romanya karşılaşması izleyicileri ekrana kilitledi. Büyük mücadelenin verildiği Survivor yarışmasında Türkiye - Romanya mücadelesinin galibi 10-6 skor sonucu ile Türkiye oldu. All Star takımı galibiyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı.
 
ACUN ILICALI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAK
 
Survivor 2018 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıcalı ada konseyinin toplanacağını ve önemli açıklamalar yapacağını duyurdu. Yarın akşam ise Survivor'a bir kişinin veda edeceğini açıklaması herkeste şoke etkisi yarattı.

ETİKETLER

survivor survivor 2018 survivor eleme adayları survivor türkiye romanya acun ılıcalı survivor son bölüm survivor yeni bölüm survivor yeni tanıtım survivor 2018 17 bölüm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.