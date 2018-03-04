Survivor 2018'de bu akşam eleme adayları belli olacak!

Survivor 2018 bu akşam yine heyecanlı olaylarıyla TV8 kanalında olacak. Reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam kritik dokunulmazlık oyunu olacak ve ada konseyinde eleme adayları çıkacak. İşte yeni tanıtım...
SURVİVOR 2018 17. YENİ BÖLÜM TANITIMI
SURVİVOR TÜRKİYE - ROMANYA KARŞILAŞMASININ KAZANANI BELLİ OLDU!
Survivor 2018'de Türkiye - Romanya karşılaşması izleyicileri ekrana kilitledi. Büyük mücadelenin verildiği Survivor yarışmasında Türkiye - Romanya mücadelesinin galibi 10-6 skor sonucu ile Türkiye oldu. All Star takımı galibiyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı.
ACUN ILICALI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAK
Survivor 2018 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıcalı ada konseyinin toplanacağını ve önemli açıklamalar yapacağını duyurdu. Yarın akşam ise Survivor'a bir kişinin veda edeceğini açıklaması herkeste şoke etkisi yarattı.