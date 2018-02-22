Survivor 2018 9. yeni bölümde Cumali krizi yaşanıyor!

Survivor 2018 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında Gönüllüler adasında Cumali krizi patlak veriyor. Peki bu akşamki Survivor ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2018 yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. TV8'de yayınlanan Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Cumali ve adadakiler arasındaki gerilim nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 9. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Gönüllüler takımından üç isim elem potasındaydı. Marcus, Yağmur ve Cumali. En az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Marcus oldu. Beklenmedik isim karşısında başta Acun Ilıcalı olmak üzere herkes şaşırdı.

İŞTE ELENEN İSMİN SON SÖZLERİ...

Siz söylemeden önce biraz içime doğdu ama olasılığı uzak bir ihtimal gibi geldi. Seyircilerin kararı... Onlarla daha fazla tanışma imkanı bulamadım heralde. Hoş bir duygu değil tabi. Daha yeni başlıyorduk, yeni ısınmıştım. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok üzücü...