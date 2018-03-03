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Suriye sınırına son yılların en büyük sevkiyatı

İHA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 14:49 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 14:53

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkıyatı gerçekleştirildi.


Doğu illerinden yola çıkan 100’ü aşkın fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları Kilis’e geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında askeri konvoy 5 kilometrelik yolu 1 saatte kat edebildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tek seferde en büyük sevkıyatını Kilis üzerinden Afrin bölgesine yaparken, vatandaşların sevgi gösterilerine askerler de korna çalarak yanıt verdi. Bazı vatandaşlar, askerlere Türk bayrakları verdi.

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