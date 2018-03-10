10 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
12°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.915 0.30 EURO 4,6920 -0.39
USD 3,8120 -0.27 ALTIN 162,140 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi

AA |  10 Mart 2018 Cumartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 2:34

Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi.


Ağırlıklı olarak terörle mücadele sorunlarının ele alındığı  komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler Washington'daki ilk toplantısını  tamamladı.
 
Diplomatik kaynaklar toplantının “pozitif geçtiğini” ve ortak  çalışmanın devamının geleceğini aktardı.
 
İki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya  geleceğini aktaran kaynaklar toplantıda heyetlerin pozisyonlarını samimi bir  şekilde aktardığı olumlu bir ortamın söz konusu olduğuna dikkat çekti.
 
Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar  Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.
 
20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya  İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiği bildirilmişti.
 
ABD Dışişleri Bakanlığının bugün sonra eren görüşmelerin ardından  yazılı açıklama yapması bekleniyor.
 
 Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin  batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi oldu.
 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme  çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.
 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde mevkidaşı  Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, iki ülke ilişkilerindeki sorunlara çözüm  aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta  Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.
 
    
 
    
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.