Suriye'deki hedefler F-16’lar tarafından vurulacak

TSK, Afrin planını meskûn mahal çatışmasına göre revize etti. İlk etapta ciddi mukavemet olmayacağı, teröristlerin içeri çekilip bombalı tuzaklara başvuracağı düşünülüyor. Rusya ile hava sahası kullanımında uzlaşılmazsa, jetler lazerle işaretli hedefleri sınırdan vuracak. F-16’lar, 50 kilometre içeriyi HGK ve LGK bombalarıyla “sıfır hata”yla vurabiliyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Afrin operasyonu tüm seçenekleriyle gözden geçirildi. Sahadan alınan istihbari ve teknik bilgiler ışığında değerlendirilen plan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Moskova ziyaretinin sonuçlarıyla birlikte tekrar gözden geçirilecek.

PKK GERİ ÇEKİLECEK

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de yerel halkı silahlandırmak ve mukavemete zorlamak amacıyla 400-500 kadar teröristi süreç içinde Kandil’den Afrin’e yolladı. Operasyon başlar başlamaz terör mevzilerine yönelik yoğun ateş gücü ve bombardımanla birlikte silahlandırılmış yerel unsurların dağılacağı değerlendiriliyor ancak PKK’lıların geri mevzilere çekilse bile Afrin’i bırakmayacakları, bombalı tuzaklar kullanacakları ve fırsat bulduklarında saldıracakları tahmin ediliyor. Operasyonla birlikte Hatay-Kilis sınırından değil, çok noktadan Suriye’ye giriş söz konusu. Belirlenen hedeflerin havadan ve obüslerle vurulmasının ardından önce ÖSO ve istihkamcılar, ardından zırhlıların girişi planlanıyor.

MESKÛN MAHAL ÇATIŞMALARI

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), harekât ilerledikten sonra tüm planlarını meskûn mahal çatışmasına göre revize etti. Afrin’de ilk etapta ciddi bir mukavemet olmayacağı, teröristlerin içerideki mevzilere çekileceği değerlendiriliyor. Hava sahasının kullanımı ise Rusya’nın onayı alınamazsa sınır içinden jetlerin, lazerle işaretlenen hedefleri vurmasıyla aşılacak. F-16’lar, sınırdan 40-50 kilometre içeriyi, HGK ve LGK bombalarıyla ‘sıfır hatayla’ vurabiliyor. Bunun yanı sıra İHA ve SİHA’lar etkili hava hâkimiyeti sağlıyor. Diğer önemli mesele, Afrin merkezdeki sivil varlığı. Bunun için de önlemler planlandı. ÖSO’nun gireceği Afrin kent merkezini zırhlılar çevirecek ve dışarıdan saldırılarda sivillerin zarar görmesi engellenecek. İlk tahkimat, sınıra yakın 6 kilometrelik bir hatta Bülbül Dağı ve Sabun Deresi civarında 2 tepenin ele geçirilmesiyle yapılacak.

KİME BIRAKILACAK?

Afrin’e girildikten sonra ilçenin terör unsurlarından tam olarak arındırılması ve hâkimiyetin sağlanmasının 3-5 ay sürebileceği değerlendiriliyor. Terör örgütü PKK; Nusaybin, Cizre, Şırnak’taki meskûn mahal deneyiminden yola çıkarak hazırlık yaptı. PKK, Suriye’de CENTCOM’dan, komutakontrol- iletişim yeteneklerinin yanı sıra küçük ölçekli yerleşim yeri kuşatma, içindeki askeri unsuru zorlama, düşük hacimde ünitelere dayalı çatışmadan daha büyük birlikleri koordinasyonda tecrübe, mobilize hale gelmiş unsurları uzaktan ateş gücüyle destekleme, zırhlı araçla saldırı ve savunma gibi yetenekler kazandı.

Bu nedenle zorlu bir temizleme ve arındırma sürecinin geçeceği hesaplanıyor. Bir sonraki adım ise “bayrak dikme değil, terör riskini bertaraf etme” amacıyla girecek olan TSK’nın görevini tamamlayıp ayrıldıktan sonra buranın kontrolünün kime bırakılacağı; ÖSO’ya mı, rejime mi?

ÖSO HAZIR KITA BEKLİYOR

Kilis’in karşısında bulunan ve Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı ile çevresindeki terör unsurlarından temizlenen Azez’de, kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile kentte yaşayan siviller komşu kent olan Afrin’e olası operasyonun başlamasını bekliyor. Türkiye’nin başlatacağı operasyona destek olacağını açıklayan ÖSO bileşeni gruplar ise teyakkuz durumunda olduklarını ve kendilerine sinyal verilmesi ile tüm güçlerin PYD’ye karşı savaşacağını bildirdi. DHA'nın haberine göre ÖSO güçleri, hazır kıta şekilde beklediklerini ve Türkiye’nin harekâtı başlatmasıyla Afrin’in teröristlerden arındırılmasında görev alacaklarını duyurdu.

MOSKOVA’YA 3’ÜNCÜ ÖNERİ

Ankara-Moskova hattında yapılan ilk 2 görüşmede, Afrin’in Fırat Kalkanı bölgesine dahil edilmesi isteği iletilmişti. Bu teklife Rus yönetimi sıcak bakmamıştı. Türkiye daha sonraki görüşmelerde ise Afrin’in Astana sürecine dahil edilmesini ve Türkiye- Rusya arasında yapılacak görüşmeler çerçevesinde bir yönetime ve güvenlik projeksiyonuna sahip olmasını teklif etti. Ancak Rusya, Suriye’nin toprak bütünlüğüne dikkat çekerek bu teklife de sıcak bakmadığını iletti. Diplomatik kaynaklar, Afrin operasyonuna destek vermekten kaçınan Rusya’ya sunulan son teklifin, ‘Rusya ve Türkiye’nin Afrin operasyonu sonrası kentin güvenlik ve yönetiminde ortak bir mutabakat ile hareket etmesi, normalleşmenin ardından, öngörülen 2 yılın sonunda bölgede bir yapılanmaya gidilmesi’ olduğunu belirtti. Rusların teklifi bazı değişikliklerle kabul edecekleri mesajını verdiği öğrenildi.

SURİYE: TÜRK JETLERİNİ DÜŞÜRÜRÜZ

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetiminin olası bir Afrin operasyonu öncesi Türkiye’yi uyardığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mekdad tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Hava Kuvvetleri olası bir tehdide karşı hazır” ifadesi kullanıldı. Mekdad, “Türk yönetimini uyarıyoruz. Eğer Afrin bölgesinde herhangi bir askeri operasyona girişirlerse bu Türk ordusu tarafından yapılmış bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek” dedi. Mekdad ayrıca “Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır” diye konuştu.

HATAY’A YIĞINAK

Afrin’deki terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG’ye yönelik askeri harekât öncesi Afrin’e sınır olan Hatay’a askeri yığınak, dün de devam etti. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 9 tank daha Hatay’a ulaştı. Hatay’ın Hassa İlçesi Sugediği Mahallesi’nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki birçok bölgeye ise obüslerin konuşlanacağı yeni mevziler kazılmaya başlandı. Bu arada dün TSK’dan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu da belirtildi. (Habertürk)