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Süreyi dolduran memur ayrılıp çalışmadan yaşı bekleyebilir mi?

20 Ağustos 2021 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 11:23

Memurların emeklilikleri diğer çalışanlara göre oldukça farklıdır. Memurlar için ilk işe giriş tarihinden önce tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemli. Pek çok memur da özellikle 25 yılı memuriyette tamamlayıp çalışmayı bırakmaları durumunda ne zaman emekli olabileceğini sorguluyor. Peki, Süreyi dolduran memur ayrılıp çalışmadan yaşı bekleyebilir mi? 25 yılı memuriyette tamamlayıp çalışmayı bırakan memur ne zaman emekli olabilir? Memur emekli ikramiyesini ne zaman alır? İşte detaylar...


Memurların emekliliği diğer sosyal güvenlik şemsiyesi altında olan SSK’lılar (4/a) ile Bağ-Kurlulardan çok farklıdır. 4/c’lilerin emekliliği için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Şartlar; belirli süre 4/c’li olarak sigortalı olmak, emeklilik için gerekli süre sosyal güvenlik primi ödemek ve emekli olunacak yaş olarak karşımıza çıkıyor. 
 
 
Memurlar için diğer sosyal güvenlik çatısı altında olanlar gibi ilk işe giriş tarihinden önce, tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemlidir. Memurlar için işe başladıkları tarih de emekliliği elde etmedeki kriterler arasında bulunuyor.
 
Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu okuyucusundan gelen '25 yılı memuriyette tamamlayıp çalışmayı bırakan memur ne zaman emekli olabilir?' sorusunu şu şekilde cevapladı:
 
SÜREYİ DOLDURAN MEMUR AYRILIP ÇALIŞMADAN YAŞI BEKLEYEBİLİR Mİ?
 
SORU: 9 Ağustos 1974 doğumluyum. SSK girişim 11 Ağustos 1991’de. 50 gün prim yatırıldı. 30 Eylül 1999’da devlet memurluğuna başladım. 25 yılı memuriyette tamamlayıp çalışmayı bıraksam ne zaman emekli olabilirim? İkramiyesini ne zaman alabilirim? SELİM
 
CEVAP: Hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlayıp, emekli olacağınız yaşın dolmasını çalışmadan beklemek üzere görevinizden ayrılmanız halinde, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli aylığınız bağlanır. Emekli ikramiyeniz de emekli aylığı bağlanan tarihte ödenir.
 
Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Şayet askerliğinizi memuriyet tarihinden önce yapmışsanız, askerlik borçlanması ve borçlanılan süreye bağlı olarak emekli olacağınız yaş değişebilir. Bu nedenle askerlik tarihinizi ve askerlik sürenizi bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz.
 

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