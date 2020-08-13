Süper lig ne zaman başlıyor 2021 sorusu internette merak edilen konuların başında geliyor. Başakşehir'in Süper Lig'de sezon şampiyon olmasının ardından şimdiden 2020 2021 Süper Lig tarihi araştırılıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi...

Süper Lig 2020-2021 yeni sezon başlangıç tarihi internette futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu heyecanla bekleyen taraftarlar 'Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman?' sorularını araştırıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020-2021 YENİ SEZON TARİHİ

Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;

"Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir."