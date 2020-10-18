Subaru Forester’a elektrikli motor

Subaru Forester’ın Sport versiyonu ABD pazarının ardından Avrupa’da ve Türkiye’de de e-BOXER motorla birlikte satışa sunulacak.

Özel aksesuarlarıyla öne çıkan sınırlı sayıda Forester e-BOXER Sport bu ay sonunda Türkiye’de batışa çıkacak. Forester e-BOXER Sport’da ön sis far çerçeveleri, ön ızgara, krom kapı çerçeveleri ve tampon koruyucu kaplamalar üzerindeki krom ve gri renkli detaylar yerine parlak ve mat siyah kaplamalar yer alıyor.



150 beygir gücünde



Ön, yan ve arka tampon kaplamaları üzerinde e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucuların yerine, siyah kaplamalar üzerinde “red-orange” turuncu tasarımlı şeritler kullanılıyor. Tavan raylarının bağlantı noktalarında turuncu kaplamalara yer verilmiş. Kabin içindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar turuncu dikişlere ve vurgulara sahip.Forester e-Boxer’ın Sport modeli Mild Hybrid 2.0i motor hacminde 150hp’lik bir benzinli motor ile 12.3 kw gücünde bir elektrik motoruna sahip.