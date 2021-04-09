SSK ve Bağ-Kur... Emekli olmayana toplu para!

SSK ve Bağ-Kur'lular ile ilgili flaş açıklama! Primi eksik olduğu için emekli olamayanlara, yıl ve yaş şartlarını tamamlamışsa toplu ödeme imkanı var. SGK, talep edene primlerinin parasını iade ediyor. Yasaya göre SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin 2 şartı bulunuyor, Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak. Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

Ülkemizde emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi tamamlayamadığı için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor. Bu kişiler için de toplu ödeme imkanı devreye giriyor. Bu kişiler, birikmiş primlerini toplu olarak geri alabiliyor.

Yasaya göre SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin 2 şartı bulunuyor:

Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor.

Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor.

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

NELER ÖDENİYOR?

Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.

SSK'lılara (4A), 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri veriliyor.

Bağ-Kur'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler iade ediliyor.

Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

3600 GÜN İLE MAAŞ GELİYOR

Ülkemizde 3600 gün prim bile emekli ediyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor.

Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500 gün.