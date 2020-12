Spotify Wrapped 2020 bakma linki: Yılın özetine nasıl bakılır? En çok dinlediğim sanatçılar ve şarkılar…

Spotify 202 Özetin nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkıları nasıl görebilirim? Spotify, kullanıcılarına özel 2020 yılı için en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları paylaştı. İşte Spotify Kişisel 2020 Özeti hakkında merak edilenler…

SPOTIFY 2019 ÖZETİN NEDİR?

Spotify 2020 Özetin, 2020 yılına dair dinleme verilerini gösteren bir özelliktir. Kullanıcılar bu sayede, 2020 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor.

SPOTIFY ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

SPOTİFY WRAPPEDE (ÖZET) NASIL BAKILIR?

Milyonlarca kullanıcıya sahip online müzik dinleme platformu Spotify, kullanıcıların 2020 yılında dinlediği müziklerin özetini yayınladı. Spotify bu sene, sadece kişisel 'Özet' deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda 'On Yıllık Özetim' opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2020 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify'da en çok dinlenen şarkılara ve 10 yıllık verilere göz atabilirsiniz. Kişisel 2020 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''

TÜRKİYE'DE SON 1 YILDA EN ÇOK EZHEL DİNLENDİ

Dijital müzik platformu Spotify, 2020 yılı özetini hem kullanıcı bazında hem de ülke bazında yayımladı. Spotify Wrapped verilerine göre, Türkiye'de son 1 yılda en çok Ezhel dinlendi.

Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı üste üste üçüncü kez Ezhel oldu. İkinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, ise 'Top 5' sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı olarak dikkat çekti. Türkiye'de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI Bİ SONRAKİ HAYATIMDA GEL

Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı, Ezhel ve Murda'nın 'Bi Sonraki Hayatımda Gel' şarkısı oldu. İkinci sırada Gazapizm'in 'Unutulacak Dünler' adlı kaydı yer alırken, üçüncü sıraya Zeynep Bastık'tan 'Uslanmıyor Bu' yerleşti. 'Top 5' şarkı listesinin devamında ise Reynmen'in 'Leila' dördüncü sırada Ezhel ve Murda'nın bir diğer düetleri 'Aya' ise beşinci sıraya yerleşti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICI SEZEN AKSU

'Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinde 2020 yılında da Sezen Aksu ilk sırada yer aldı. Sezen Aksu'yu Zeynep Bastık takip ederken, üçüncü sırada ise Billie Eilish yer aldı. Listenin dördüncü sırasında Sertab Erener'i, beşinci sırasında ise Sena Şener'i görüyoruz.

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜM MADE IN TURKEY

Murda'nın Made In Turkey albümü en çok dinlenen albüm oldu. Murda'yı sırasıyla Gazapizm'in Hiza ve Ufo361'in Lights Out albümleri takip etti. Dördüncü sırada Murda'nın bir diğer albümü olan Doğa'nın yer alması göze çarparken, Türkiye'nin 'Top 5' albümü listesinin son sırasında ise Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun Akustik Travma adlı albümü yer aldı.

DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN PODCAST

Dünya genelinde en çok dinlenen podcast türleri listesinde ilk sırada Toplum ve Kültür, ikinci sırada ise Komedi türü yer aldı. 2020 yılının 'Top 5' podcast listesindeki üçüncü tür ise Hayat Tarzı ve Sağlık olarak öne çıktı. Listedeki dördüncü ve beşinci tür ise sırasıyla Sanat ve Eğlence ve Eğitimsel oldu.

SPOTIFY TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENENLER LİSTESİ 2020

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

EzhelSezen Aksu

Murda

Sagopa Kajmer

Patron

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zeynep Bastık

Emir Can İğrek

Gazapizm

Dolu Kadehi Ters Tut

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Billie Eilish

Sertab Erener

Sena Şener

Göksel

Tuğçe Kandemir

Dua Lipa

Sıla

Lana Del Rey

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Duman

Pinhani

Adamlar

Mor ve ötesi

maNga

Perdenin Ardındakiler

İkiye On Kala

BTS

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar:

Bi Sonraki Hayatımda Gel – Murda, Ezhel

Unutulacak Dünler – Gazapizm

Uslanmıyor Bu – Zeynep Bastık

Leila – Reynmen

AYA – Murda, Ezhel

Sağı Solu Kes – Gazapizm

Kazılı Kuyum – Yüzyüzeyken Konuşuruz

Nimet – Didomido, Eglo G

Dance Monkey – Tones And I

Kafamda Kentsel Dönüşümler – İkiye On Kala

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Albümler:

Made In Turkey – Murda, Ezhel

HİZA – Gazapizm

Lights Out – Ufo361

DOĞA – Murda

Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dünya Günlükleri – Adamlar

Müptezhel – Ezhel

ORMAN KANUNLARI – Ben Fero

Karanlık – Dolu Kadehi Ters Tut

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

Kendine İyi Davran

umarim annem dinlemez

O Tarz Mı?

Zihnimin Kıvrımları

Fularsız Entellik

* Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

Toplum ve Kültür

Sanat ve Eğlence

Komedi

Hayat Tarzı ve Sağlık

Hikayeler